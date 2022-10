POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots)

In der Zeit von Samstag (15.10.), 18:00 Uhr bis Sonntag (16.10.), 12:00 Uhr kam es an der Straße Diemshoff zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde in Höhe der Zufahrt zur Kleingartenanlage Ossenkamp ein geparkter Pkw beschädigt.

Polizei Steinfurt