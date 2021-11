POL-ST: Emsdetten, Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Am Mittwoch (24.11.21) gegen 20.10 Uhr wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Nordwalder Straße leicht verletzt.

ls die 19-jährige Emsdettenerin am Fußgängerüberweg in Höhe des K+K-Marktes auf die Fahrbahn fuhr, um diese zu queren, kam es zu einer Kollision mit einem schwarzen SUV. Das Fahrrad stürzte zu Boden und wurde beschädigt. Die Radfahrerin selbst konnte zwar einen Sturz verhindern, verletzte sich beim Unfall jedoch am Fuß. Der vermutlich männliche Unfallfahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiwache Emsdetten unter der Telefonnummer 02572/9306-4415 zu melden.

