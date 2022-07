POL-ST: Emsdetten, WhatsApp Betrug durch Bankmitarbeiterin verhindert

Die 78-Jährige bekam am Mittwoch (27.07.) eine WhatsApp Nachricht, die vermeintlich von ihrer Tochter stammte. Darin teilte sie mit, dass sie ein neues Handy habe und bat ihre Mutter zwei Überweisungen für sie zu tätigen. Sie würde das Geld Anfang nächster Woche wieder bekommen. Die Nachfrage der Emsdettenerin per WhatsApp, ob man nicht eben telefonieren könnte, blockten die Betrüger ab. Das Mikrofon am neuen Handy sei kaputt, so die Antwort. Die Frau füllte daraufhin die beiden Überweisungen aus. Eine Bankmitarbeiterin, der dies suspekt vorkam, kontaktierte die 78-Jährige und verhinderte daraufhin die Ausführung der Überweisungen.

Die Polizei warnt nochmal eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Seien Sie bei ungewöhnlichen Nachrichten oder Anrufen skeptisch. Gehen Sie Geldforderungen nie nach, die Sie so auf ihrem Handy erhalten. Versuchen Sie über die ihnen bekannte Telefonnummer den nahen Verwandten zu kontaktieren, von dem angeblich die Nachricht stammt. Melden Sie jeden Betrugsversuch der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell