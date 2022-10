POL-ST: Emsdetten, zwei Verkehrsunfälle mit Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes an der Elberstraße 9 ist es am Donnerstag (13.10.2022) zu zwei Verkehrsunfällen mit Unfallflucht gekommen.

Der erste Unfall ereignete sich in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Ein geparkter weißer Audi wurde durch einen unbekannten Verursacher auf der linken Fahrzeugseite am Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenshöhe auf 1.300 Euro.

Der zweite Unfall passierte zwischen 17.20 Uhr und 17.40 Uhr. In diesem Fall beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten schwarzen VW Golf hinten rechts. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

In beiden Fällen entfernten sich die Unfallverursacher von den Unfallstellen, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Unfallfluchten aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die die Unfälle beobachtet haben oder die Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-6243.

