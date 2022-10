POL-ST: Greven, 13-jährige Radfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Ein 46-jähriger Mann aus Nordwalde fuhr mit seinem Opel Astra die Lindenstraße in Richtung Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen war die 13-jährige Radfahrerin auf einem Verbindungsweg zwischen Naendorfstraße und Lindenstraße nördlich des Gymnasiums unterwegs. An der Einmündung der Lindenstraße wollte sie die Fahrbahn überqueren. Hierbei übersah sie den Opel und es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrrad und dem Pkw. Die Radfahrerin verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen entstand an den Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 4600 Euro.

