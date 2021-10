POL-ST: Greven, 19-jähriger Motorradfahrer stürzt beim Überholen, schwer verletzt

Greven (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Freitag (15.10.2021) auf dem Schifffahrter Damm in Greven bei einem Alleinunfall schwer verletzt worden. Der Mann aus Everswinkel war mit seinem Motorrad auf dem Schifffahrter Damm in Richtung Münster unterwegs. Auf Höhe der Autobahn A1 überholt er zwei vorau...

Polizei Steinfurt