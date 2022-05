POL-ST: Greven, 23-Jähriger bei Alleinunfall verletzt

Am Dienstag (10.05.2022) ist es auf der Straße Am Max-Klemens-Kanal zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

egen 13.27 Uhr war ein 23-jähriger Mann aus Greven dort mit seinem Nissan Micra in Fahrtrichtung Münster unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Am Voßkotten und der Autobahnbrücke A1 nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Die Feuerwehr barg den Grevener schwer verletzt aus dem Fahrzeugwrack. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Nach ersten Schätzungen entstand ein Gesamtschaden in vierstelliger Höhe. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

