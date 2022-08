POL-ST: Greven, 25-Jährige wird seit Sonntag vermisst (FOTO)

ir bitten um Hilfe bei der Suche nach der Vermissten. Zum letzten Mal ist die 25-jährige Pia S. am frühen Sonntagmorgen (28.08.) gegen 02.40 Uhr auf der Emsbrücke in Greven gesehen worden. Pia ist etwa 1.70 Meter groß und schlank. Sie trug zuletzt eine schwarz/weiß gestreifte Bluse, eine blaue Jeanshose und weiße Sneaker. Außerdem führte sie eine kleine Handtasche bei sich.

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer Pia S. gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, setzt sich bitte mit der nächstmöglichen Polizeidienststelle oder der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell