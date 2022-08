POL-ST: Greven, 55-jährige Frau bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Samstag (06.08.2022) ist es gegen 14.30 Uhr auf der Hüttruper Straße (K9) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Eine 55-jährige Frau aus Wallenhorst fuhr mit ihrem Ford Tourneo auf Hüttruper Straße in Richtung Greven. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie, rund 300 Meter nach dem sie die Hausnummer 65 passiert hatte, nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

