POL-ST: Greven, 83-Jährige bei Unfall schwer verletzt, drei Leichtverletzte

Bei einem Verkehrsunfall an der Straße Am Max-Klemens-Kanal ist am Mittwochvormittag (07.09.22) gegen 11.00 Uhr eine 83-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Die Frau aus Greven fuhr mit einem VW Bora auf dem Flothdamm und wollte dann nach links auf die Straße Am Max-Klemens-Kanal in Fahrtrichtung Greven abbiegen. Dabei übersah sie offenbar einen von rechts kommenden 32-jährigen Autofahrer aus Münster. Es kam zur Kollision. Der Münsteraner fuhr mit der Frontseite seines grauen Mercedes in das Heck des blauen VWs.

Daraufhin verlor die Grevenerin die Kontrolle über ihr Auto und fuhr rechts in den Graben. Es kam dort zu einem leichten Zusammenstoß mit einem Baum. Der 32-Jährige fuhr auf der linken Seite in den Graben und kollidierte dort ebenfalls leicht mit einem Baum.

Die 83-Jährige musste aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde bei dem Unfall schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Der Münsteraner sowie seine beiden Mitfahrer - 24 und 28 Jahre alt, aus Münster und aus Emsdetten - trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht.

Der Sachschaden des Unfalls liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 23.000 Euro. Beide Autos wurden abgeschleppt. Die Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Reinigungsarbeiten voll gesperrt werden.

