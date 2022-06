POL-ST: Greven, Aufmerksame Nachbarin meldet Einbruch, Täter fliehen

Greven (ots)

Eine aufmerksame Nachbarin hat in der Nacht zu Montag (27.06.22) um kurz nach Mitternacht die Polizei alarmiert, weil sie aus einem Nachbarhaus an der Grabenstraße Geräusche wahrgenommen hatte. Die Bewohner waren zu dem Zeitpunkt nicht zuhause. Das wusste die Zeugin, also rief sie die Polizei.

Polizei Steinfurt