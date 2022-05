POL-ST: Greven, Außenspiegel an mehreren Pkw abgetreten

Greven (ots)

In der Innenstadt sind in der Nacht zu Donnerstag (26.05.22) zwischen 20.00 Uhr am Mittwochabend und 02.00 Uhr am frühen Donnerstagmorgen an der Barkenstraße an mindestens fünf Autos jeweils der linke Außenspiegel gewaltsam abgerissen oder abgetreten worden.

