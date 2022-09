POL-ST: Greven, Auto aufgebockt und Reifen samt Felge gestohlen

Am Dienstag (20.09.2022) haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 15.30 Uhr einen Pkw aufbockt und einen Reifen samt Felge entwendet.

Der Mercedes C180 war im Tatzeitraum auf dem Park-and-Ride-Parkplatz an der Maestruper Straße in Höhe des Schifffahrter Damms geparkt. Unbekannte Täter bockten das Fahrzeug mit zwei Wagenhebern auf und entwendeten den hinteren linken Reifen samt Felge. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 350 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell