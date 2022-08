POL-ST: Greven, Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

in 30-jähriger Mann aus Greven fuhr mit einem weißen Ford Focus auf der Pentruper Straße in Richtung Saerbeck. An der Kreuzung mit der Saerbecker Straße missachtete er ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt einer 44-jährigen Grevenerin, die mit einem grauen Ford B-Max in Richtung B219 fuhr. Es kam zur Kollision. Die 44-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Der 30-Jährige sowie eine 17-jährige Beifahrerin der Grevenerin wurden leicht verletzt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster war im Einsatz. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 25.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell