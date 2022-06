POL-ST: Greven, beschädigte Baustellenampel, Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag (23.06.) wurde durch einen Zeugen an der Telgter Straße 22-24 eine beschädigte Baustellenampel festgestellt.

ie Schäden müssen in der Zeit von Mittwoch (22.06), 07.00 Uhr bis Donnerstag, 07.00 Uhr durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht worden sein. Nach ersten Ermittlungen kommt aufgrund der Spurenlage als Verursacherfahrzeug ein Lkw in Betracht. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen die Hinweise zum Verursacher geben können melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter 02571/9284455.

