POL-ST: Greven, Brand eines Altkleidercontainers

Am Montag (06.12.) ist die Polizei gegen 17.50 Uhr von Zeugen zu einem Brand beim Busbahnhof am Emsweg gerufen worden.

Im hinteren Bereich des Busbahnhofs stehen mehrere Altkleidercontainer, von denen einer brannte. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand unter Kontrolle bringen. Der Container und die Altkleider im Inneren wurden durch das Feuer beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 300 Euro.

Ein Zeuge hat einen Mann beobachtet, der sich kurz zuvor in der Nähe der Altkleidercontainer aufgehalten hatte. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1.70 bis 1.75 Meter groß und hat eine kräftige Statur.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

