POL-ST: Greven, Brand in Mehrfamilienhaus, vier Personen leicht verletzt

Greven (ots)

An der Bövemannstraße in der Innenstadt ist es in der Nacht zu Freitag (25.02.22), gegen 02.15 Uhr, zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Vier-Zimmer-Wohnung, in der das Feuer ausbrach, befindet sich im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses.

Polizei Steinfurt