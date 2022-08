POL-ST: Greven, Diebstahl aus Garage

In der Zeit von Sonntag (31.07.), 18.00 Uhr bis Montag (01.08.), 07.30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Garage an der Hanseller Straße.

Die Garage befindet sich auf einem Grundstück etwa 300 Meter hinter dem Kreisverkehr mit der Nordwalder Straße/Grimmstraße stadtauswärts. Wie die Täter in die Garage gelangten, ist noch unklar. Sie entwendeten einen Bohrhammer, eine Flex und einen Schlitzfräser, alle von der Marke Makita sowie einen Steckschlüsselkasten. Des Weiteren nahmen die Täter ein schwarzes Pedelec Orange c7 der Marke Gazelle mit. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen bei etwa 1.800 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die eventuell verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell