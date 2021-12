POL-ST: Greven, Diebstahl aus Kfz

Das Fahrzeug war an der Grevener Landstraße in Höhe der Hausnummer 15 geparkt. Die Täter schlugen die Scheibe an der Beifahrerseite ein und gelangten so in das Fahrzeuginnere. Von dort bauten sie das fest installierte Navigationsgerät aus und entwendeten dies. Ersten Schätzungen zufolge liegt die Höhe des Schadens bei etwa 1.100 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell