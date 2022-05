POL-ST: Greven, Doppelhaushälfte gerät in Brand, zwei leicht Verletzte

Greven (ots)

An der Bismarckstraße ist am Mittwochabend (25.05.22) gegen 19.50 Uhr aus bisher unbekannten Gründen ein Wohnhaus in Brand geraten. Das Haus, das zwischen der Stauffenbergstraße und der Geschwister-Scholl-Straße liegt, ist vorerst nicht mehr bewohnbar.

Polizei Steinfurt