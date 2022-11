POL-ST: Greven, Einbruch in das Hallenbad

In der Nacht von Mittwoch (23.11), 21.00 Uhr auf Donnerstag (24.11.), 05.30 Uhr brachen Unbekannte in das Schwimmbad an der Straße Am Hallenbad ein.

ie Täter warfen an der Nordseite mit einem Stein ein Fenster des Gebäudes ein und gelangten so in einen Teil der Innenräume des Bades. Entwendet wurde nach ersten Ermittlungen nichts.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Greven unter 02571/9284455.

