POL-ST: Greven, Einbruch in die Beachbar am Yachthafen

Greven (ots)

In der Nacht von Montag (06.06.) auf Dienstag (07.06.) ist in der Zeit zwischen 23.00 Uhr und 12.00 Uhr in die Beachbar am Yachthafen in Greven-Fuestrup, Fuestruper Straße 37, eingebrochen worden.

Polizei Steinfurt