POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Am frühen Freitagmorgen (05.08.) ist die Polizei gegen 02.50 Uhr zu einem Einbruch nach Gimbte gerufen worden.

Unbekannte hatten sich an der Straße "Laukamp" ersten Ermittlungen zufolge über eine Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Bewohner des Hauses schliefen zu der Zeit. Als die Unbekannten eine Schlafzimmertür öffneten, wurde eine der Bewohnerin durch den Lichtstrahl einer Taschenlampe geweckt. Sie erschrack und schrie auf. Daraufhin flüchteten die Täter. Nach ersten Angaben wurde nichts entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

