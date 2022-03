POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus, Auto gestohlen (FOTO)

Greven (ots)

Unbekannte Täter haben sich in Reckenfeld an der Rheinstraße Zugang zu einem Einfamilienhaus verschafft. Die Täter drangen in der Zeit zwischen Montag (21.03.22), 22.00 Uhr, und Dienstag (22.03.22), 07.05 Uhr, in das Haus ein.

Polizei Steinfurt