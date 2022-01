POL-ST: Greven, Einbruch in Tiermarkt

Greven (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Mittwoch (19.01.22), 19.15 Uhr, und Donnerstag (20.01.22), 08.15 Uhr, in einen Fachmarkt für Tierbedarf an der Nordwalder Straße, Ecke Biederlackstraße, eingebrochen.

Polizei Steinfurt