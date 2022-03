POL-ST: Greven, Einbruchdiebstahl in Schulgebäude

Die Täter hebelten in der Zeit zwischen Freitag (04.03.), 14.50 Uhr und Samstag (05.03.), 08.30 Uhr ein Fenster am Lehrerzimmer auf und gelangten so in das Schulgebäude. Dort hebelten sie am angrenzenden Verwaltungstrakt die Bürotür des Sekretariats auf und durchsuchten sämtliche Schränke und Büromöbel. Die Unbekannten entwendeten 32 I-Pads und Bargeld in vierstelliger Höhe.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

