POL-ST: Greven, Einbrüche

In Greven hat es zwei Einbrüche gegeben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

An der Stettiner Straße stiegen Unbekannte am Samstag (19.02.22) in der Zeit zwischen 09.00 Uhr und 20.55 Uhr in eine Wohnung ein. Sie warfen mit einem unbekannten Gegenstand die Scheibe der Terrassentür im Erdgeschoss ein. Die Täter durchsuchten die Wohnung und beschädigten im Obergeschoss eine verschlossene Zimmertür. Ob sie etwas erbeutet haben, ist noch unklar.

In der Zeit von Mittwoch (16.02.22), 20.00 Uhr, bis Freitag (18.02.22), 10.00 Uhr, haben sich Unbekannte Zugang zu einem Grundstück auf der Montargisstraße verschafft. Sie brachen eine Holztür neben dem Haus auf und gelangten so in einen unverschlossenen Schuppen. Von dort entwendeten sie einen Werkzeugwagen mit drei Koffern der Marke DeWalt. Die darin befindlichen Werkzeuge waren teilweise mit grüner Farbe angesprüht. Außerdem entwendeten die Täter den Akku eines E-Bikes, das auf dem Grundstück abgestellt war. Die Höhe des Sachschadens liegt ersten Erkenntnissen bei etwa 3.000 Euro.

