POL-ST: Greven, Einbrüche, Zeugen gesucht

Greven (ots)

Am Wochenende (28.01.22 bis 30.01.2022) sind in Greven unbekannte Täter in vier Gebäude eingedrungen. Sie verschafften sich dabei auf unterschiedliche Art und Weise Zugang zu den Wohn- beziehungsweise Geschäftshäusern. Wir suchen Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können.

Polizei Steinfurt