POL-ST: Greven, Fahrradbrand

Ein Zeuge meldete der Polizei am Donnerstag (27.01.) gegen 21.15 Uhr den Brand eines Fahrrads am Grevener Bahnhof.

Der Zeuge bemerkte den Brand, als er aus einem Zug ausstieg und in Richtung der Fahrradständer lief. Dort hatten Unbekannte den Sattel eines Damenfahrrads, Marke Hercules, Typ Freeway 5, angezündet. Der Zeuge konnte das Feuer selbständig löschen. Der Schaden am Rad wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

