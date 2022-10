POL-ST: Greven, Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitag (07.10.2022) ist es gegen 17.00 Uhr am Kreisverkehr Königstraße/Bismarckstraße/Grabenstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen.

ine 65-jährige Frau aus Oberhausen war mit ihrem Renault Capture auf der Königstraße in Richtung Rathausstraße unterwegs. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr, übersah sie nach ersten Erkenntnissen ein Motorrad, das im Kreisverkehr fuhr. Als die Fahrzeuge kollidierten, stürzte der 53-jährige Motorradfahrer aus Greven. Er wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 65-Jährige blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden nach ersten Schätzungen Schäden in Höhe von 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell