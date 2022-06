POL-ST: Greven, Motorradfahrer schwer verletzt

er 33-Jährige aus Haßloch (Rheinland-Pfalz) fuhr mit seiner Honda-Maschine auf dem Schifffahrter Damm (B481) in Richtung Münster. In der Ausfahrt in Fahrtrichtung Fuestruper Straße verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und kollidierte mit einer Leitplanke. Dabei kam er zu Fall. Der 33-Jährige wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von schätzungsweise rund 1000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

