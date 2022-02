POL-ST: Greven, Pedelec-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 41-jähriger Grevener fuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem BMW auf dem Jägerweg in Fahrtrichtung B 481. An der Einmündung Herberner Straße fuhr von dort ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer in den Jägerweg ein. Der BMW-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern. Der Pedelec-Fahrer, ebenfalls Grevener, stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Da der Pedelec-Fahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.700 Euro.

