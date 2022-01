POL-ST: Greven, Pkw-Brand greift auf weiteres Auto über

In der Nacht zu Dienstag (11.01.22) ist auf der Kolpingstraße ein Pkw in Brand geraten. Die Brandursache ist unklar.

Der Wagen - ein Citroen Berlingo- war auf der Straße gegenüber der Hausnummer 50 geparkt. Um kurz nach 2.00 Uhr nachts wurde die Feuerwehr wegen des brennenden Vans alarmiert. Eine Zeugin war wegen eines lauten Knalls aus dem Schlaf geschreckt worden und hatte den in Brand stehenden Citroen festgestellt.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug in Flammen. Das Feuer war bereits auf einen weiteren Pkw übergegangen, einen grauen Mercedes Benz, der neben dem betroffenen Fahrzeug parkte.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugenhinweise werden entgegengenommen bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell