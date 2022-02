POL-ST: Greven, Pkw-Fahrer gesucht, 10-Jährige bei einem Verkehrsunfall verletzt

Am Donnerstag (10.02.) kam es gegen 16.00 Uhr in der Baustelle auf der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall.

Eine 10-jährige Grevenerin fuhr mit ihrem Fahrrad in Richtung Overmannstraße. Sie hielt zunächst vor der Rotlicht zeigenden Baustellenampel und fuhr dann bei Grün an. In der Baustelle kam ihr ein silberner Pkw entgegen, ähnlich eines Bullis. Der Außenspiegel des Pkw berührte die linke Schulter des Mädchens. Daraufhin stürzte das Kind und verletzte sich leicht. Der Fahrer des Pkw stieg aus und erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand der 10-Jährigen. Nachdem das Kind ihm signalisiert hatte, dass es ihr gut geht, verließ der Mann die Unfallstelle, ohne sich weiter um das Kind oder den verursachten Schaden zu kümmern. Ein Austausch von Personalien fand vor Ort nicht statt. Im Anschluss kam ein weiterer Mann und kümmerte sich um die Grevenerin.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht den männlichen Unfallbeteiligten sowie den männlichen Zeugen. Der Fahrer des silbernen Pkws wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 45 bis 50 Jahre alt und trug einen längeren Schnauzbart.

Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven zu melden, Telefon 02571/9284455.

