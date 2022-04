POL-ST: Greven, Pkw gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag (12.04.2022), 20.15 Uhr, und Mittwoch (13.04.2022), 08.00 Uhr, ist in Greven ein Pkw entwendet worden.

ie Halterin hatte diesen am Dienstagabend an ihrer Wohnanschrift an der Emsdettener Straße, zwischen Brookstraße und Grimmstraße, abgestellt. Am Mittwochmorgen bemerkte sie, dass ihr Pkw gestohlen wurde. Es handelt sich um einen schwarzen Opel Corsa. Nach erster Einschätzung beträgt der Wert des Wagens rund 8.000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Rufnummer 02571/928-4455 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell