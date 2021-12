POL-ST: Greven, Pkw-Seitenscheibe eingeschlagen

Unbekannte haben am Sonntag (26.12.) an der Straße "Landskrone" die Seitenscheibe eines Fahrzeugs eingeschlagen.

Die Halterin stellte gegen 14.15 Uhr ihren roten Toyota Yaris in Höhe der Hausnummer 27 in der Nähe des Dortmund-Ems-Kanals ab. Als sie gegen 15.30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, stellte sie die eingeschlagene Seitenscheibe fest und informierte die Polizei.

Der oder die Täter durchwühlten den Innenraum des Fahrzeugs und rissen das Handschuhfach aus der Armatur. Entwendet wurde ersten Erkenntnissen nach nichts. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

