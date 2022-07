POL-ST: Greven, Polizei fahndet mit Foto nach Taschendieb

Eine 63-jährige Frau aus Greven ist am 29.04.2022 in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 13.30 Uhr beim Einkaufen bestohlen worden.

in unbekannter Täter entwendete ein Portemonnaie aus ihrer Handtasche, die sich im Einkaufswagen befand. Tatort war ein Supermarkt an der Saerbecker Straße. Unmittelbar nach dem Diebstahl hat der Täter eine erlangte Debitkarte an einem nahegelegenen Geldautomaten eingesetzt. Hierbei wurde er videografiert. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Täter.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter werden gebeten sich mit der Polizei in Greven in Verbindung zu setzen, Telefon 02571/928-4455.

Hier der Link zur Öffentlichkeitsfahndung: https://polizei.nrw/fahndung/82724

