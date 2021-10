POL-ST: Greven, Radfahrer verletzt

Am Donnerstag (30.09.) kam es gegen 16.15 Uhr in Greven auf der Nordwalder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern....

...Ein 64jähriger Mann aus Greven befuhr den Radweg auf der rechten Seite der Nordwalder Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Hinter der Bahnunterführung kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der aus der Biederlackstraße kam und den Radweg der Nordwalder Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 64jährige Mann und verletzte sich leicht. Der Geschädigte verzichtete auf den Austausch der Personalien und der jugendliche Radfahrer stieg auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Ortsausgang davon. Zur genaueren Sachverhaltsklärung sucht die Polizei Greven den jugendlichen Radfahrer, der an dem Unfall beteiligt war und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02571/9284455 entgegengenommen.

