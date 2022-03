POL-ST: Greven, Recke, Diebstähle aus Autos

In Greven-Schmedehausen ist am Donnerstag (03.03.22) zwischen 14.15 Uhr und 15.20 Uhr ein Auto an einem Feldweg aufgebrochen worden.

ie Besitzer hatten ihren grauen VW Golf am Dortmund-Ems-Kanal an der Landskrone südöstlich des Apfelhofs Helmig geparkt, um spazieren zu gehen. Als sie zurückkehrten, stellten sie fest, dass eine Scheibe des Autos eingeschlagen worden war. Aus dem Inneren wurde eine Handtasche gestohlen. Täterhinweise gibt es nicht.

In Recke haben Unbekannte an der Straße Wiesengrund in der Innenstadt ein Firmenfahrzeug aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen Mittwoch (02.03.22), 17.30 Uhr, und Donnerstag (03.03.22), 06.50 Uhr. Aus dem Toyota Proace wurden den Angaben des Geschädigten zufolge Gegenstände im Wert eines fünfstelligen Eurobetrags entwendet. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Autoaufbrüchen und nimmt Hinweise entgegen für Greven unter Telefon 02571/928-4455 und für Recke unter Telefon 05451/591-4315 (Wache Ibbenbüren).

