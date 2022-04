POL-ST: Greven, Reckenfeld, Einbruch in eine Werkstatt

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch (07.04.) auf Donnerstag in eine Werkstatt auf der Herman-Löns-Straße eingebrochen.

ie Räumlichkeiten wurden am Mittwoch gegen 18.00 Uhr ordnungsgemäß verschlossen. Am Donnerstagmorgen bemerkte ein Firmenangehöriger dann den Einbruch. Um in die Räumlichkeiten zu gelangen, hatten die Einbrecher eine Fensterscheibe eingeschlagen und dann ein Fenster geöffnet. Nachdem sie eingestiegen waren, durchsuchten sie die Räume. Bis jetzt steht fest, dass mindestens zehn hochwertige Hilti Geräte entwendet wurden, darunter waren unter anderem Hohlbohrmaschinen, Flex-Geräte und Stemmhammer. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruchdiebstahl aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, denen verdächtige Personen, auffällige Fahrzeuge oder sonstige Besonderheiten aufgefallen sind. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

