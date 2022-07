POL-ST: Greven-Reckenfeld, Einbruch in Vereinsheim

In der Zeit zwischen Freitag (08.07.2022), 20.00 Uhr, und Samstag (09.07.2022), 11.30 Uhr, ist in das Vereinsheim vom TC Grün-Weiß Reckenfeld e.V. eingebrochen worden.

nbekannte Täter hebelten die Eingangstür auf und verschafften sich so zu Zutritt zum Gebäude. Sie machten sich an Schließfächern zu schaffen, brachen einen Getränkeautomaten auf und entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen Münzgeld in zweistelliger Höhe.

Weiter drangen die Einbrecher in eine Garage neben dem Vereinsheim ein. Sie rissen einen Metallbügel, der vor einem Fenster angebracht war, aus der Verankerung und schlugen die Scheibe ein. Die Unbekannten öffneten danach von Innen das Garagentor und legten offensichtlich Werkzeuge zum Abtransport bereit. Ob letztendlich etwas aus der Garage entwendet wurde, konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder der Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

