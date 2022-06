POL-ST: Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht, Bahnschranke beschädigt

Greven (ots)

Am Mittwoch (22.06.) um 19.25 Uhr befuhr ein weißer Lkw mit Anhänger die Bahnhofstraße in Greven-Reckenfeld in Fahrtrichtung Steinfurter Straße. Das Gespann passierte den dortigen Bahnübergang, obwohl sich nach Zeugenangaben die Bahnschranken bereits schlossen.

Polizei Steinfurt