POL-ST: Greven/ Reckenfeld, Verkehrsunfallflucht, Zwölfjährige Fußgängerin auf dem Schulweg leicht verletzt

Am Donnerstag (23.12.) gegen 07.10 Uhr kam es in Greven-Reckenfeld, auf der Kanalstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW Fahrer und einer jungen Fußgängerin.

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Reckenfeld wollte die Kanalstraße an der Einmündung Grevener Landstraße überqueren, um zur Bushaltstelle Erich-Kästner-Grundschule zu gelangen. Beim Überqueren, als sie die Fahrbahnmitte bereits überquert hatte, wurden sie von einem wieder anfahrenden PKW an der Hüfte berührt. Bei diesem Zusammenstoß wurde die junge Fußgängerin leicht verletzt.

Ohne sich um die Schülerin zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen PKW geben können.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefon-Nr.: 02571/9284455.

