POL-ST: Greven, Renault Captur beschädigt

In der Zeit von Mittwoch (07.09.), 16.00 Uhr bis Donnerstag (08.09.), 10.15 Uhr wurde am Kardinal-von-Galen-Ring ein Fahrzeug beschädigt.

Der Renault Captur war in der angegebenen Zeit auf dem Parkplatz des Supermarkts Aldi abgestellt. Unbekannte beschädigten das Fahrzeug an der Beifahrertür, am Kotflügel und am Radkasten rechts unten. Der Sachschaden liegt ersten Erkenntnissen zufolge bei etwa 1.000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise zum Verursacher des Schadens geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell