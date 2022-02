POL-ST: Greven, Rheine, Einbrüche in Gaststätte und in Vereinsheim

In Greven an der Bismarckstraße haben sich unbekannte Täter in der Nacht zu Dienstag (22.02.22) gewaltsam Zugang zu einer Gaststätte verschafft.

ie warfen in der Zeit zwischen Montagabend (21.02.22), 20.30 Uhr, und Dienstag, 07.30 Uhr, eine Scheibe ein und gelangten so in das Restaurant. Die Täter öffneten mehrere Schubladen und Schränke. Ersten Erkenntnissen zufolge ist nichts entwendet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455 entgegengenommen.

In Rheine-Dorenkamp sind Unbekannte in das Vereinsheim des Kleingartenvereins an der Parkstraße eingebrochen. Offenbar schoben sie eine Jalousie beiseite und konnten dann durch ein Fenster in das Gebäude eindringen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (21.02.),22.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr. Die Täter durchsuchten mehrere Räume nach Diebesgut. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05971/938-4215.

