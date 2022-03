POL-ST: Greven, Rheine, Unbekannte setzen Mülltonnen in Brand, Zeuge beobachtet Jugendliche

Ein Zeuge hat am Dienstagabend (15.03.22) gegen 20.30 Uhr drei unbekannte Jugendliche im Alter von etwa 13 bis 16 Jahren dabei beobachtet, wie sie den Inhalt einer Papiertonne am Kirchplatz in Greven in Brand setzten.

ls die Drei den Zeugen erblickten, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Einer der Jugendlichen wird wie folgt beschrieben: Er war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß und trug eine weiße Jacke mit Kapuze und schwarzen Applikationen an den Ellenbogen sowie auf den Schultern. Außerdem hatte er eine dunkle Jeans an. Die Feuerwehr in Greven konnte den Brand zügig löschen. Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.

Auch in Rheine zündelten Unbekannte. Am späten Dienstagabend gegen 23.15 Uhr wurde eine Mülltonne in einer Einfahrt an der Lingener Straße/Ecke Paulstraße angesteckt. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor.

Die Polizei nimmt in beiden Fällen Zeugenhinweise entgegen, für Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

