POL-ST: Greven, Rheine, zwei Unfälle mit Krankenfahrstühlen, schwer verletzte Radfahrerin in Reckenfeld

In Rheine ereignete sich der Unfall am Mittwochmorgen gegen 09.30 Uhr am Humboldtplatz auf Höhe der Stadthalle. Ein 91-jähriger Fahrer eines Krankenfahrstuhles fuhr aus Richtung Bültstiege kommend geradeaus in Richtung Humboldtplatz. Zeitgleich fuhr ein 81-jähriger Pedelec-Fahrer aus Rheine vom Humboldtplatz kommend in Richtung Bernburgplatz. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah der Elektrorollstuhlfahrer den Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß. Der 81-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der 91-Jährige blieb unverletzt. Es entstand ein geringer Sachschaden.

In Greven-Reckenfeld fuhr ein 88-jähriger Fahrer eines Elektrorollstuhls am Mittwochnachmittag (12.10.22) gegen 14.45 Uhr in das Fahrrad einer 75-Jährigen. Dabei wurde die Fahrradfahrerin schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf dem Radweg an der Emsdettener Landstraße kurz vor dem Kreisverkehr Steinfurter Straße/Bahnhofstraße. Der Krankenfahrstuhl-Fahrer aus Emsdetten fuhr von hinten in das Rad der 75-Jährigen aus Greven. Die schwer verletzte Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Elektrorollstuhl-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

