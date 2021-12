POL-ST: Greven, schwerer Verkehrsunfall, Radfahrerin stürzt auf Motorhaube

Steinfurt (ots)

An der Kreuzung Ostbevener Straße/Schmedehausener Straße hat sich am Dienstagmorgen (07.12.21) gegen 07.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Eine Radfahrerin kam zu Fall und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Polizei Steinfurt