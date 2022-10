POL-ST: Greven, Trunkenheitsfahrt, mit 2,6 Promille am Steuer

Ein 58-jähriger Mann aus Greven ist am frühen Mittwochabend (12.10.22) gegen 18.30 Uhr betrunken durch die Stadt gefahren. Er fuhr offenbar in größeren Schlangenlinien über die Königstraße und drohte ein paar Mal in die Leitplanke zu fahren. Das beobachteten Zeugen und riefen daraufhin die Polizei.

Die Beamten trafen den 58-Jährigen an seiner Wohnanschrift an. Der Mann hatte Probleme, sein Fahrzeug zu verlassen und roch deutlich nach Alkohol. Er pustete freiwillig in das Atemalkoholgerät der Polizisten. Das zeigte 2,6 Promille an. Dem Grevener wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

