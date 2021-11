POL-ST: Greven, Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Am Mittwoch (10.11.) gegen 15.50 Uhr kam es im Kreisverkehr an der Königstraße/An der Martinischule zu einem Verkehrsunfall.

Ein 53-jähriger Grevener übersah beim Abbiegen einen etwa 12-jährigen Jungen auf seinem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Junge nach eigenen Angaben unverletzt blieb. Sowohl am Fahrrad des Jungen sowie am PKW entstand ein Sachschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen den Unfallbeteiligten Jungen sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven unter der Telefon-Nummer.: 02571/928-4455.

